Eltern, deren Kinder im Herbst erstmals den Kindergarten in Lienz besuchen möchten, müssen bereits im März die bürokratischen Notwendigkeiten erledigen. Die Einschreibung für Kinder, die im Kindergarten- und Kinderbetreuungsjahr 2023/2024 einen städtischen Kindergarten besuchen, findet in der Zeit vom Montag, 20. März, bis einschließlich Freitag, 24. März 2023, jeweils von acht bis zwölf Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, in den Lienzer Kindergärten statt.

Die Einschreibung erfolgt nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Kindergarten. Aufgenommen werden Kinder laut dem Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, die spätestens am 1. September 2023 das dritte Lebensjahr vollenden, in Lienz den ordentlichen Wohnsitz haben und auch die Eltern des Kindes oder dessen Erziehungsberechtigter in Lienz den ordentlichen Wohnsitz nachweisen können.

Persönliche Vorstellung

"Das neu aufzunehmende Kind ist der Kindergartenleitung persönlich vorzustellen. Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des Kindes", heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Lienz. Es besteht die Möglichkeit, das Einschreibeformular vorab auszudrucken und dieses bereits ausgefüllt zum Einschreibetermin mitzubringen. Für den Fall, dass aufgrund der vorgegebenen Höchstzahl nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden können, erfolgt die Reihung nach den Bestimmungen des Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes. Nachmeldungen können nur mehr nach Maßgabe freier Kindergartenplätze berücksichtigt werden.