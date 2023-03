Zuletzt gab es im Bankensektor in Osttirol im Jahr 2020 Aufregung. Um den Jahresbeginn machte damals die Raiffeisenbank Sillian im Pustertal "Sperrstunde" in mehreren Filialen. In Anras, Strassen und Assling wurde dicht gemacht. Und dann war da noch die Fusion der Raiffeisenbank Matrei mit der Raiffeisenbank Defereggental im Juni 2020. Danach blieb es in der Branche ruhig.