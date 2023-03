Es war der Punkt 13 auf einer elendslangen Tagesordnung: Zu behandeln war die Klage der Ing. Bodner Baugesellschaft in Kufstein. Vom Landesgericht Innsbruck hat die Gemeinde den Auftrag bekommen, die Klage zu beantworten. In der Ratssitzung ging es darum, den Gemeindeanwalt mit der Klagebeantwortung zu beauftragen. Bürgermeister Raimund Steiner beantragte, den Punkt im vertraulichen Teil zu behandeln, was der Gemeinderat genehmigte.

Trotzdem konnte die Kleine Zeitung im Groben in Erfahrung bringen, worum es in der Sache geht. Andreas Hörl aus der Rechtsabteilung der Firma Bodner lässt wissen: "Es handelt sich hierbei um eine offene Werklohnforderung aus dem Bauvorhaben Bichler Brücke."

Die Summe, um die es geht, wurde nicht genannt. Aufgrund des laufenden Verfahrens ging Hörl nicht auf Details ein.