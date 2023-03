"Kleine Zeitung Osttirol von Bezirksfeuerwehrverband Lienz kommen!" In dieser Form beginnt eine Konversation über Funk. Wie es genau geht, wissen nun 31 Osttiroler Feuerwehrkameraden. Sie haben am 24. und 25. Februar am ersten offiziellen Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Bronze an der Landesfeuerwehrschule in Telfs teilgenommen.