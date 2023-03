Er gehört zu Tirol heute wie das Goldene Dachl zu Innsbruck: Erhard Berger. Seit Mai 1988, also seit dem Start von Tirol heute auf ORF, ist er als Mann fürs Wetter Teil der Nachrichtensendung. Da Erhard Berger laut der ORF Landesdirektion auf eigenen Wunsch eine leichte Reduktion seiner hohen Zahl an TV- und Radio-Auftritten anstrebt, wird ab heute, 1. März, zusätzlich Isabella Krassnitzer Wettermoderationen für Tirol heute und Südtirol heute übernehmen. Die ORF Tirol Radio-Moderatorin Isabella Krassnitzer hat jahrelange Erfahrung bei Wetter-Moderationen – sowohl in der ZIB als auch bei Tirol heute. Als ausgebildete Geografin bringt sie fachlich ein ausgezeichnetes Rüstzeug für die zusätzliche Aufgabe mit.