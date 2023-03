Ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität setzten die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Abfaltersbach am Beginn der heurigen Fastenzeit.

Bewegt von den Bildern und Berichten aus den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien starteten die vierten Klassen am Aschermittwoch eine spontane Spendenaktion, deren Erlös den Überlebenden dort zugutekommen sollte. Der stolze Betrag – nämlich 2000 Euro – wurde von der Raika Sillian noch um 500 Euro erhöht. Damit konnten der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen 2500 Euro überwiesen werden.