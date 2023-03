Die wasser-, naturschutz und nationalparkrechtliche Bewilligung erteilte die Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz der Agrargemeinschaft Dorferalpe in Kals. Diese hat am 4. Juli 2022 darum angesucht. Der Bescheid erging am 30. Dezember 2022. Angesucht wurde, weil die Agrargemeinschaft Kleinmaßnahmen am Kalserbach zur Sicherung der Infrastruktur durchführen will. Insgesamt sechs Maßnahmen entlang des Bachs im Kalser Dorfertal wurden genannt – auf einer Strecke von vier Kilometern, von der Dabaklamm bis zum Kalser Tauernhaus.