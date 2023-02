48 Jahre jung und immer noch fit ist Olympiasieger Christian Hoffmann. Der Ex-Langläufer zeigt sich im heurigen Winter in Topform – und er hat diese Form auch beim traditionellen Laserzlauf der Alpenraute bestätigt. Hoffmann konnte sich schon relativ früh von seinem Verfolger Lukas Mangger aus Italien absetzen. Am Törl nach 1820 Höhenmetern und zwei Trage- und Abfahrtspassagen hatte der Ex-Profi-Langläufer bereits drei Minuten Vorsprung. Mit der Tagesbestzeit von 1:57.33 konnte Hoffmann seinen zweiten Sieg in Folge beim Laserzlauf einfahren und gewann somit die Masters-Klasse. Zweiter wurde Mangger – vor Harald Feuchter aus Österreich und Filippo Beccari aus Italien.