Den Schafen gehört ihre ganze Leidenschaft. Schon von Kindesbeinen an begleiten Marc Schett (23) aus Außervillgraten und Sabine Reiter (27) aus Anras diese Tiere – beide sind Züchter. Schett ist familiär vor allem auch durch seine Onkel, Gerhrard Bachlechnet von der Reiterstube in Außervillgraten und den bekannten Schafbauern Josef Schett aus Innervillgraten vorbelastet. Im Brotberuf ist Reiter Postzustellerin. Schett ist Techniker bei der Firma Inno-Cube in Leisach. Doch bevor es zur Arbeit geht, kümmern sie sich um ihre Tiere. Heute haben die beiden selber Schafe im Stall – vorwiegend Kärntner Brillenschafe, aber auch Juraschafe oder Tauernschecken. 62 Muttertiere genannter Rassen hat Reiter im Stall. Schett kümmert sich im Stall seines Onkels im Winkeltal um 50 Muttertiere der Brillenschafrasse.