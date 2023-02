Personalmangel ist inzwischen zum strapazierten Wort geworden. In allen Bereichen, quer durch alle Branchen, kämpft man mit zuwenig Mitarbeitern. An der medizinischen Versorgungen geht dieser Kelch nicht vorbei. Deutlich zeigt sich das im Lienzer Krankenhaus. Dort werden derzeit massig Ärzte gesucht – und das querbeet für so gut wie alle Abteilungen. Ausgeschrieben ist ein Primar für die Chirurgie. Dazu kommen neun Fachärzte für Chirurgie, Anästhesie, Gynäkologie, Innere Medizin, nuklearmedizinisches Institut, für Neurologie, Psychiatrie, Radiologie und Urologie.