Gemeinsam mit Sabine Reiter aus Anras ist Marc Schett Mitte dieser Woche ausgezogen, um in Paris bei der Schafjungzüchter-Olympiade Österreich zu vertreten. Nach Trainingstagen war es dann am Samstag so weit. Schett zeigte mit seinen Vierbeinern eine tolle Performance und holte sie den Sieg bei der Ovinpiades des Jeunes Bergers. Insgesamt hat das Österreich-Team sehr gut abgeschnitten.