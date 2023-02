Vier bis fünf Stunden. So lange hält der Akku des Telefons von Hanna Niedrist nach einer vollen Ladung. „Bei meinem alten, mein neues geht etwas länger“, sagt sie. Das Smartphone ist quasi ihr Arbeitsplatz. Die Wienerin, wohnhaft im neunten Bezirk, gehört zu Österreichs gefragtesten Influencerinnen. Das Geschäft mit der Reichweite hat sie verstanden: Um erfolgreich zu sein, muss man etwas machen, was sonst keiner macht. Als „austriasginger“ ist der heute 21-Jährigen vor rund zwei Jahren auf TikTok der Durchbruch gelungen. 19,1 Millionen Likes hat sie mittlerweile auf der chinesischen Plattform gesammelt, für österreichische Verhältnisse ein absoluter Topwert. Neben Fashion und Lifestyle ist das oft etwas beschwerliche Leben am Land eines der zentralen Themen auf ihren Accounts.