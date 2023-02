Temperatursturz mit Schnee bis in die Niederungen in Kärnten

Letzter Schnee im meteorologischen Winter heute Abend und in der Nacht auf Sonntag, auch in Klagenfurt und Villach wird sich eine zarte Schneedecke bilden. Es bleibt kalt und am nächsten Wochenende könnte es wieder Nachschub geben.