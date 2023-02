Am Ende half die ganze Verzögerungstaktik nichts. Nach drei Verhandlungen wurden es doch viereinhalb Jahre unbedingter Haft für einen 43-jährigen Rumänen. Dieser hatte zwar gestanden, im August 2019 an der Sprengung des Bankomaten in Nordtirol beteiligt gewesen zu sein. Die Teilnahme an einer Tat in Nussdorf am 8. August 2019 leugnete der Mann aber beharrlich. Er ließ über seinen Anwalt ehemalige Komplizen in Rumänien und Italien per Videoschaltung als Zeugen befragen.