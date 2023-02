Mit Blumen und einem kleinen, aber feinen Fest auf der Dachterrasse des Wohn- und Pflegeheimes hat Stefanie Oberhammer, geborene Palla, ihren 103. Geburtstag gefeiert. Es sollte ihr letzter sein. Geboren wurde sie am 17. Juli 1919 in Oberdrauburg. Im Alter von vier Jahren kam sie nach Sillian und hat dort auch ihr ganzes langes Leben verbracht. Erst im Alter von 97 Jahren ist sie vom Nachbarhaus in das Wohn- und Pflegeheim Sillian gezogen. In ihrem neuen Zuhause fühlte sie sich stets wohl und integrierte sich bestens in die Wohngemeinschaft.