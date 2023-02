Die Bilder der Warteschlange vor der Ordination des Wahl-Augenarztes Matthias Dapra in Lienz sind im Jänner durch Österreich gegangen. Einmal mehr wurde der Mangel an Augenärzten im Bezirk Lienz deutlich. Ein Grund für den großen Andrang war sicherlich auch, dass sein Vater Karl Dapra, der eine Augenarzt-Kassenstelle hatte, sich mit Ende des Jahres 2022 in die wohlverdiente Pension verabschiedete.