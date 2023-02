Er zieht Einheimische wie auch Gäste magisch an - der Wichtelpark in Sillian. Nun ist er aber schon in die Jahre gekommen. Anfang der 1990er Jahre wurden die ersten Spielgeräte angeschafft und seitdem kamen alle paar Jahre neue Geräte und Erweiterungen dazu. Jetzt ist es an der Zeit, wieder größer zu investieren. Um die zwei Millionen Euro werden in den nächsten fünf Jahren in den Wichtelpark fließen - finanziert vom Tourismusverband, aus Förderungen und von der Gemeinde Sillian.