Die 22-jährige Michelle Moritz aus Lienz informiert seit 2020 auf ihrem TikTok-Kanal "Ellis Horseland" humoristisch über ihren Alltag und ihren Umgang mit Pferden. Mittlerweile hat sie über 200.000 Follower und zählt damit zu den bekanntesten heimischen Gesichtern auf der Trend-Plattform. Ihre Leidenschaft für Pferde entwickelte sie schon in der Kindheit. Inspiriert wurde Michelle von ihrem Großvater, einem Araber-Züchter, von dem sie auch den Pferdestall übernommen hat.

Am 27. März talkt Michelle Moritz in der Barbara Karlich Show zum Thema "Jeder kann berühmt werden" um 16 Uhr im ORF 2. Die junge Osttirolerin erzählt, welche Rolle das Internet und die sozialen Medien in ihrem Leben spielen und was sie dazu motiviert, selbst vor der Kamera zu stehen und ihre Fans mit Videos zu beeindrucken. Sie verrät auch, dass sie manchmal auf der Straße oder sogar im Urlaub erkannt wird, worüber sie sich natürlich sehr freut.