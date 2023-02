Am kommenden Wochenende beginnt in Paris der "salon international de l'agriculture 2023", eine der größten Agrarmessen weltweit. Im Rahmen dieser Messe findet am Samstag, dem 25. Februar eine Schaf-Jungzüchterolympiade statt, woran die jeweils siegreichen Vertreter aus den einzelnen Regionen Frankreichs daran teilnehmen. Dazu gibt es auch einen internationalen Wettbewerb, wobei ebenfalls aus den unterschiedlichsten Ländern junge Schafhalterinnen und Schafhalter teilnehmen.