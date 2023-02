Offener Brief

Möbelix auf der grünen Wiese entrüstet Verein Osttirol Natur

Die jüngsten Umwidmung einer Grünfläche im Lienzer Talboden für einen neuen Möbelix-Standort ruft den Verein Osttirol Natur auf den Plan. Er macht seinen Unmut in einem offenen Brief an Lienzer Bürgermeisterin und Gemeinderat Luft.