Am 20. Februar 2023 gegen 09.58 Uhr stürzte im Skigebiet Zettersfeld in Lienz ein 15-jähriger Skifahrer aus Belgien in Schrittgeschwindigkeit rückwärtsfahrend auf eine 66-jährige Skifahrerin aus Österreich. Beim darauffolgenden Sturz der beiden Skifahrer erlitt die 66-Jährige eine offene Unterschenkelfraktur und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz verbracht werden.