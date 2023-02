Jeder Wintersportfan weiß, dass das Sportgymnasium Stams in Österreich als Talentschmiede schlechthin gilt. Die bekannte Schule im Tiroler Oberland hat im Fortlauf ihres Bestehens jede Menge Weltmeister und Olympiasieger hervorgebracht. Eine der Nachwuchshoffnungen im alpinen Skirennsport ist beispielsweise die Abfaltersbacherin Sophia Waldauf, die in diesem Winter zwischen Weltcupdebüt am Semmering und Kreuzbandriss ein wahrhaftiges Wechselbad der Gefühle erlebt hat.