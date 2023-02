Am 19.02.2023 gegen 15.20 Uhr fuhr ein 55-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinen Schiern im Schigebiet Brunnalm in St. Jakob in Defereggen im Bereich des Sesselliftes Weißspitzlift talwärts. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer derzeit unbekannten weiblichen Skifahrerin. Beide Personen kamen zu Sturz und da sich beide gegenseitig signalisierten, dass sie unverletzt seien, setzte die Frau ihre Fahrt fort.

Kurze Zeit später bemerkte der 55-Jährige auf einer Skihütte ein Ziehen im Bereich des hinteren rechten Oberschenkels und stellte bei genauerer Betrachtung eine tiefe Schnittverletzung fest. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde von der Pistenrettung der Notarzthubschrauber alarmiert und der Mann in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Die unbekannte Skifahrerin, die mit einem weißen Helm, weißer Skijacke und einer blauen Hose bekleidet war, bzw. allfällige Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Matrei unter Telefon 059133/7234 zu melden.