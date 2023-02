Es war am 1. Dezember 2015: Am Südtiroler Platz in Lienz wehte ein frischer Wind. Benjamin Windhager und Marisa Rainer haben an diesem Tag das "Genusswerk" eröffnet – ein Café Bistro mit Patisserie. Windhager, vormals Chefpatissier im Zwei-Hauben-Lokal Kussmaul in Wien, begeisterte mit seinen Süßigkeiten, mit Schokokuppeln, Cheesecakes oder Macarons. Und auch seine Küche war beliebt. Marisa Rainer brillierte als Gastgeberin und die beiden konnten sich über die Jahre eine stolze Stammkundschaft aufbauen.