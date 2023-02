Die Idee, Produktneuheiten „on the road“ zu präsentieren, geht auf eine Fahrt in den 1960er Jahren zurück. Schon damals startete ein Bus vom Ursprungswerk in Ochsenhausen, um quer durch Deutschland die Trommel für Liebherr Kühl- und Gefriergeräte zu rühren. An Bord hatte der umgebaute Kleintransporter die neuesten Kühlschrank-Modelle, die Kunden und Händler vor Ort begutachten konnten. Nach mehr als 60 Jahren wird 2023 wieder ein Truck im Liebherr-Design unterwegs sein, diesmal auf einer erweiterten Route durch Österreich, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen.

Schulungstouren durch alle Bundesländer haben sich in Österreich schon seit Jahren als fixer Bestandteil der Verkaufsaktivitäten etabliert, um den Fachhandelspartnern die Produktneuheiten zu präsentieren. Innovationen direkt am Gerät zu zeigen, hat sich bewährt, vor allem aber wird der persönliche Austausch geschätzt. In den letzten Jahren fanden diese Präsentationen stets in adaptierten Hotelräumlichkeiten statt. Mit der Erweiterung der Vertriebsregion Österreich im Jahr 2020 um fünf Ostländer, deren Märkte natürlich auch von der Tour profitieren sollen, wuchs der Radius entsprechend an. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde das Format neu gedacht – und wieder mobil. Perfekt bestückt wird nun der hochmoderne Truck auf seiner 99-tägigen Tour in insgesamt 36 Städten Station machen.

Innovationen an Board

Auf der Straße oder an einem festen Standort: Komplett im neuen Liebherr-Design macht der Truck schon von weitem auf sich aufmerksam, im Inneren führt er eine Auswahl der neuesten Produkte mit sich. Insgesamt 17 verschiedene Geräte der neuesten Generation für den gewerblichen und privaten Bereich finden im 16,5 Meter langen Truck dank ausfahrbarer Seitenteile auf einer Präsentationsfläche von 65 m² Platz. Wie in einem Showroom lässt sich die Produktwelt von Liebherr-Hausgeräten hautnah erleben.

Nächster Halt: Liebherr Werk Lienz

Nach den ersten Stationen in Vorarlberg und Nordtirol, macht der Truck am Freitag, 3. März im Werk in Lienz halt, wo er von 15 bis 20 Uhr für alle Interessierten zur Besichtigung offensteht.