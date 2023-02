825 Pkw wurden im vergangenen Jahr in Osttirol zugelassen. Auffallend ist, dass fast die Hälfte aller neuen Autos Geländefahrzeuge, also SUV sind. Konkret wurden 406 SUV neu angemeldet. Platz Nummer zwei in der Beliebtheitsskala nehmen die Kleinwagen, also die Polo-Klasse, mit 170 neu angemeldeten Fahrzeugen ein. Platz drei nimmt die Golf- oder Astraklasse ein, also die Kompaktklasse. Auffallend: In Osttirol wurden im Vorjahr keine Autos der Oberklasse, etwa 7er BMW oder Mercedes E-Klasse neu angemeldet.