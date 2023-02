Ihren 100. Geburtstag feierte Barbara Wibmer am Donnerstag im Wohn- und Pflegeheim Lienz. Mit ihr feierten Neffe Alois Wibmer und seine Ehefrau Kunigunde. Die Jubilarin hat bis zu ihrem Einzug in das Pflegeheim Lienz auf deren Hof, vulgo Stoana, in Oberleibnig gelebt. Eine Abordnung aus St. Johann im Walde mit Bürgermeister Franz Gollner, Alois Holzer, Pfarrer Wieslaw Wesolowski und Ortsbäurin Daniela Trager feierte ebenfalls mit.

Wibmer kam als eines von 14 Kindern von Paulina und Andrä Wibmer in Oberleibnig zur Welt. Durch mehrere Schicksalsschläge verlor sie mitunter Eltern und Geschwister. "Warbe" blieb alleinstehend und kinderlos. Sie fand ihren Ausgleich in vielen Patenschaften, aber auch in der Natur. Beruflich war sie als Häuserin bei den Familien Pontiller und Roßbacher, aber auch im Gastgewerbe, mitunter im Lucknerhaus und auf der Schoberhütte tätig. Sie half auch als Pfarrersköchin in Aldrans aus. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands übersiedelte Barbara Wibmer am 28. Dezember 2021 in das WPH Lienz, wo sie durch ihre lustige und lebensfrohe Art schnell Kontakte knüpfen konnte.