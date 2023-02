Viel Kritik mussten die Verantwortlichen der Lienzer Bergbahnen in diesem Winter bereits einstecken. Die unbefriedigende Situation am Hochstein sorgte für Kritik. Für Betriebsleiter Franz Wendlinger war es die letzte Situation in dieser Funktion - er geht im Herbst in den Ruhestand. "Es war immer eine konstruktive und gute Zusammenarbeit", sagt Franz Theurl, Aufsichtsratsvorsitzender der Lienzer Bergbahnen. Die Komplikation in der heurigen Situation sei auf die Personalsituation zurückzuführen. Gute Leute haben die Lienzer Bergbahnen offenbar verlassen - die Suche nach adäquatem Ersatz gestaltet schwierig.