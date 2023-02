Der Osttiroler Wärmepumpenspezialist iDM wächst und wächst. "2022 war das erfolgreichste Jahr in unserer 45-jährigen Firmengeschichte. Wir konnten 147 Millionen Euro Umsatz machen", sagt der kaufmännische iDM-Geschäftsführer Hans-Jörg Hoheisel. Gegenüber dem Jahr 2021 entspricht das einem Plus von 40 Prozent. Vor allem durch die Preisturbulenzen bei Öl und Gas sei die Nachfrage nach alternativen Heizsystemen ungebrochen. Das spüre man bei den Auftragseingängen in Matrei.