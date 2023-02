Ein 60-jähriger Österreicher fuhr am Mittwoch, 15. Februar, gegen 14 Uhr, mit seinem Auto auf der Lienzer Straße in Matrei in Osttirol von Westen kommend in Richtung Osten. An einer Kreuzung beabsichtigte der Mann nach rechts in seine Hauseinfahrt einzubiegen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Österreicher dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen die Hausmauer.