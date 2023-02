Schenkt man dem Südtiroler Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider Glauben, so sei diese Zugverbindung „ein weiteres Angebot für Urlauber und Ausflügler, umweltfreundlich unterwegs zu sein.“ Mit dem „Treno della neve“ kann man vom 17. Februar an bequem und staufrei von Rom, Verona oder Rovereto nach Südtirol fahren. Die Anreise erfolgt immer freitags und samstags und ist bis zum 8. April möglich. Besonders in der Fremdenverkehrsbranche ist es durchaus bedeutend, noch mehr den Fokus auf die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn zu richten.