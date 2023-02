So wie in anderen Gemeinden geht der Fasching auch in Lienz nicht spurlos vorüber. Am Faschingsdienstag gibt es ab 11 Uhr wieder ein Fest auf dem Johannesplatz. Neben Musik und guter Laune stehen zwei Gratis-Hüpfburgen, ein Schießstand, Popcorn und Zuckerwatte, Gratis-Kinderschminken, Faschingskrapfen auf dem Programm. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Neben dem Organisationsteam mit Charly Kashofer, Lois Oblasser, Thomas Widemair und dem Gösserbräu treten heuer zum ersten Mal auch die EH Turtles als Veranstalter auf. Die Schulen der Stadt und Musikgruppen werden wieder dabei sein. Ab 15 Uhr steigt dann eine Party und Faschingsausklang im Gösserbräu mit DJ Mike. Ab 17 Uhr wird die Veranstaltung langsam zu Ende kommen und in die Lokale der Lienzer Innenstadt verlagert.