Es sind viele Kräfte, die versuchen, in Osttirol die Einwohnerzahlen zu halten oder nach oben zu schrauben. Die Wirtschaftskammer setzt Hebel in Bewegung, um gemeinsam mit der Innos GmbH Menschen, die abgewandert sind, in den Bezirk zurückzuholen. Gemeinden setzten über Wohnbauten gegen Abwanderung an. Unternehmen leisten ihren Beitrag, dass Bürger in Osttirol bleiben. Dazu kommt, dass auch Geflüchtete und Asylwerber in der Statistik Eingang finden.