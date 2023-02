Wie viele Wohnung braucht Lienz in den kommenden Jahren? Antworten auf diese Frage hat in den vergangenen Wochen Raumplaner Thomas Kranebitter gesucht - und gefunden. Die Zahlen hat er in eine "Wohnbedarfssudie" gegossen, welche den Gemeinderäten von Lienz bei der Sitzung am Dienstag präsentiert wurde. Wie viele Wohnungen die Stadtgemeinde tatsächlich braucht, lässt sich aber auch jetzt noch nicht eindeutig sagen. "Zwischen acht und 88", so Kranebitter. Er hat verschiedene Modelle und Varianten präsentiert. Die Zahl variiert auch deshalb, weil es verschiedene Berechnungen gibt, in welchem Ausmaß Lienz wächst oder schrumpft.