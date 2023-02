Schuldenberg in Matrei

"Wir haben über Jahre aufgezeigt, aber es ist nichts passiert"

Rund 800 Bürger strömten in das Tauerncenter. Es ging dort ums Geld, das Matrei nicht hat. Schuldenstand in Höhe von rund 35,7 Millionen Euro überraschte nicht. Mit Kritik an Aufsichtsbehörde und Land wurde nicht gespart. Jetzt kommen magere Jahre.