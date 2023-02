Seit der Wahl in Niederösterreich rangiert in der öffentlichen Aufmerksamkeit für Parteien die interne Fehde der Roten vor dem rasanten Aufstieg der Blauen und dem enormen Absturz der Schwarzen. Schon diese Reihenfolge ist angesichts des raschen Personalwechsels in der SPÖ, von unsäglichen Wortmeldungen aus der FPÖ und Mehrheitsverlust der ÖVP schwer nachvollziehbar. Noch verblüffender als die Schonung der Kanzlerpartei wirkt aber die zu geringe Beachtung ihres Juniorpartners in der Krise. Die Grünen haben zwar von 6,4 auf 7,6 Prozent zugelegt, doch das ist ihr drittschlechtestes Ergebnis nach dem Burgenland und Kärnten, wo sie 2018 sogar aus dem Landtag geflogen sind. Es reicht bei Weitem nicht zur Regierungsbeteiligung im Proporzsystem. Und das bei für sie günstiger Großthemenlage – Stichwort: Klimawandel. Aber ohne ihre aus Tirol stammende, kampferprobte Spitzenkandidatin Helga Krismer wären sie wohl noch tiefer geblieben.