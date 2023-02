Julia Guggenberger kann sich freuen. Die Panzendorferin begann im Frühjahr 2022 ihre Masterarbeit an der Universität Innsbruck in Volkswirtschaft im Bereich „Credence Goods, Incentives, and Behavior“. Nach eigenen Angaben bewarb sie sich auf gut Glück beim Wettbewerb „Bachelor- und Masterarbeiten zur Südtiroler Wirtschaft“, der von der Handelskammer Bozen ausgeschrieben wurde. Und siehe da: Die 24-Jährige gewann gemeinsam mit zwei anderen Bewerbern.