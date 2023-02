Bildung ist wertvoll, meistens aber auch teuer. Zum einen müssen Kursgebühren bezahlt werden, zum anderen die Lebenshaltungskosten abgesichert sein. Insbesondere wenn die Aus- oder Weiterbildung nicht neben dem Beruf bewältigt werden kann, ist eine Finanzierung dieser Kosten daher oft nur dann möglich, wenn Unterstützungsleistungen verfügbar sind.

Beim Infoabend "Förderungen für Aus- und Weiterbildung" am 28. Februar, um 19 Uhr, in der Arbeiterkammer (AK) Lienz, Beda-Weber-Gasse 22, geben Experten von AK und AMS einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Instrumente der Bildungsförderung und informieren über die notwendigen Voraussetzungen. Anmeldung erforderlich unter 0800/22 55 22 – 3535 oder per E-Mail: lienz@ak-tirol.com.