Schlag auf Schlag geht es momentan in der Gemeinde Iselsberg-Stronach – sie wird ordentlich belebt. Zuerst wurde verlautbart, dass die Wohnungsgesellschaft GHS dort einen Wohnblock mit 19 Wohneinheiten bauen wird, nun wurde ein weiteres Projekt bekannt. Nächstes Jahr soll der Spatenstich für einen Campingplatz mit 100 Stellplätzen gefeiert werden. Das Grundstück liegt neben der B 107 Glocknerstraße rechter Hand am Ortsende der Gemeinde in Richtung Kärnten.