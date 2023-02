Montagnachmittag fuhr eine 14-jährige Österreicherin ausgerüstet mit Alpin-Ski und Helm in Matrei in Osttirol im Skigebiet Brunnalm auf einer schwarzen Piste zügig talwärts. Dabei fuhr sie über eine Kuppe und bemerkte zwei direkt unterhalb der Kuppe im Schnee sitzende Snowboarder. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen, kollidierte mit einer der beiden Snowboarderinnen, einer 34-jährigen Deutschen, ausgestattet mit Helm und Protektoren, und kam anschließend selbst zu Sturz.

Die Snowboarderin erlitt dabei Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades. Diese wurde zunächst mit dem Notarzthubschrauber in das BKH Lienz geflogen und in weiterer Folge mit dem Hubschrauber zur weiteren Versorgung und Behandlung in das UKH Klagenfurt überstellt. Die Österreicherin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich nach erfolgter Erstversorgung selbständig in das BKH Lienz. Nach Abschluss der Erhebungen ergeht ein Bericht an die zuständigen Stellen.