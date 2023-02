Neue Freundschaften, Spaß und viele Aktivitäten – das ist das Euregio-Sommercamp 2023. Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren aus der Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino erleben dabei eine aufregende Woche im Trentino mit viel Abwechslung. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) lädt zur Teilnahme des in Deutsch und Italienisch geführten Feriencamps ein.

Das Euregio-Sommercamp findet vom 20. bis zum 27. August in San Valentino di Brentonico im Trentino statt. Bis zu 60 Jugendliche der Jahrgänge 2009 bis 2011 können teilnehmen, wobei der 1. September 2008 als Stichtag für die Teilnahme gilt. Anmeldungen sind ab 15. Februar unter www.europaregion.info/summercamp möglich.

Die Ausgabe 2023 des Euregio-Sommercamps steht im Zeichen von "Natur trifft Kultur". Bei Ausflügen in die Umgebung Brentonicos entdecken die Jugendlichen die gemeinsame Geschichte sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede der verschiedenen Landesteile. Begleitpersonen in der jeweiligen Muttersprache Deutsch und Italienisch unterstützen bei sprachlichen Hürden und ein buntes Freizeitprogramm rundet die gemeinsame Woche beim Euregio-Sommercamp ab. Die Kosten für die Teilnahme betragen 150 Euro inklusive Betreuung, Unterkunft und Verpflegung oder 180 Euro bei begleiteter An- und Abreise.