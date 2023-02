Am Rosenmontag trifft sich seit Jahrzehnten ganz Party-Osttirol in Sillian beim Rosenmontagsball. Das war der Fall, als der legendäre Ball noch in der Kegelstube beim Jesacher stattgefunden hat. Und es hat sich nicht geändert, als das Kulturzentrum als neuer Austragungsort festgelegt wurde. Die Devise lautet "Sehen und Gesehenwerden", maskiert wohlgemerkt. Lediglich in den vergangenen zwei Jahren fiel der Ball pandemiebedingt aus.