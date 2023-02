Mehr als 700 Einsätze im Jahr absolviert die Crew von ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 7 (C). Den Stützpunkt in Nikolsdorf gibt es seit 2001. Zuletzt war Peter Gmeiner Leiter der Einrichtung. Seit 1. Februar ist der Stützpunkt erstmals fest in Osttiroler Hand. Martin Fuetsch aus Matrei ist der neue Chef der ÖAMTC-Flugrettung in Osttirol. Der 40-Jährige hat intensive Jahre als Hubschrauber-Pilot hinter sich. "2006 habe ist beim Bundesheer mit dem Fliegen begonnen und bis 2017 war ich in Aigen im Ennstal stationiert", sagt Fuetsch. Auch bei vielen Auslandseinsätzen habe er als Pilot teilgenommen.