Es wurde ein Kompromiss, wenn auch eher ein fauler: Narrengilde, Polizei, Baubezirksamt, Wirtschaftskammer, Gemeinde sowie ÖBB-Postbus haben sich auf die Durchführung des Sillianer Faschingsumzuges am Faschingsdienstag, den 21. Februar 2023, auf der Route über die Gemeindestraßen, geeinigt. Der von der Faschingsgilde vorgeschlagene Termin am Samstag, den 18. Februar, wurde fachlich geprüft und ist aufgrund der An- und Abreise von Gästen und des damit verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommens auf der Drautalstraße B 100 nicht möglich.