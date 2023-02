Stephan Hofmann wickelte in den vergangenen vier Jahren die laufenden Geschäfte der Bezirksstelle Osttirol und der dazugehörigen vier Ortsstellen Lienz, Sillian, Matrei und Defereggental mit Expertise, Hingabe und Feingefühl ab. Er war Drahtzieher und Wegbereiter für viele erfolgreiche Projekte im Roten Kreuz Osttirol und war beziehungsweise ist noch immer ein großes Vorbild für die rund 600 freiwilligen und hauptamtlichen Mitarbeitern. Für Stephan Hofmann ist es nun an der Zeit, in die Privatwirtschaft zu wechseln und sich auf die Tätigkeit in seiner IT- und Werbeagentur Alphamedia GmbH zu konzentrieren.