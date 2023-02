Dienstag Nachmittag erreichte die Narrengilde Sillian per E-Mail das Schreiben der Bezirkhauptmannschaft (BH) Lienz bezüglich des Ansuchens zur Nutzung der B100 vom 7. Oktober 2022 für den Faschingsumzug in Sillian. Und es waren inhaltlich harte Bandagen: Im Schreiben wird die Nutzung der B100 zum Zweck des Faschingsumzuges in Sillian nicht genehmigt. Laut BH Lienz ist der Ausschlussgrund die Beeinträchtigung des Schwerverkehrs durch eine allfällige zeitweise Sperre der B 100 Drautal Straße, da Kapazitäten für Abstellorte für Lkw, welche aufgrund einer Sperre warten müssten, nur begrenzt bzw. nicht ausreichend vorhanden sind.