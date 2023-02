Auf Teufel komm raus wurde in den 1990er-Jahren in Osttirol Kanal gebaut. Abwasser galt es zu sammeln und in Kläranlagen zu leiten. In allen Gemeinden wurden sogenannte gelbe Linien gezogen. Und alle Objekte innerhalb dieser Linie wurden an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Harald Haider vom Baubezirksamt sagt dazu: "Wir haben in Osttirol einen Erschließungsgrad von 95 Prozent. Demnach dürfte es nicht allzu viele Objekte geben, die keine gesetzliche Abwasserentsorgung haben." Doch weit gefehlt: Wie eine Erhebung in den 33 Gemeinden jetzt zeigt, konnte mit der gelben Linie nicht überall großzügig gefahren werden. Gerade entlegene Höfe waren es, wo es keine kostenintensive Kanalisierung gegeben hat.