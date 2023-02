Hochbauprojekte überzeugen mit nachhaltiger Bauweise

Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer besichtigt Hochbauprojekte des Landes in Osttirol. Neue Schulmetzgerei an LLA Lienz und Neubau am Schloss Lengberg überzeugen mit nachhaltiger Bauweise und ressourcenschonender Nutzung.