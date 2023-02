13 Jahre ist Anno Schulte Herbrüggen (58) inzwischen Pfarrer im Seelsorgeraum Hochpustertal. Er steht auch dem Dekanat Sillian vor. Doch seine Tage in Osttirol sind jetzt gezählt. Schulte Herbrüggen verlässt den Bezirk. Er wird mit 1. September Landespfarrer, weil er die Leitung der Landschaftlichen Pfarre Mariahilf in Innsbruck übernimmt. Die Geschichte der Mariahilf-Kirche geht auf den Dreißigjährigen Krieg zurück. Damals gelobten alle Tiroler Stände, eine Kirche zu bauen, wenn der Krieg vorübergeht. Das Land Tirol übernahm die Stiftung dafür und hält sie seit nun 375 Jahren aufrecht. Der Landschaftliche Pfarrer ist auch für die Messen des Tiroler Landtages in der Georgskapelle im Alten Landhaus zuständig.