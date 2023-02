Groß war der Schock am Sonntag nicht nur auf dem Außerrader Hof in Nußdorf. Der Hofbesitzer Leo Bondorfer ist am Samstag mitsamt seinem Schneepflug auf dem Hochstubenweg von einer Lawine 250 Meter in die Tiefe gerissen worden. Der 59-Jährige überlebte den Absturz nicht. Schock und Trauer löste die Todesnachricht auch auf Mallorca aus. Dort lebt die Schwester des Verunglückten, die Fürstin Andrea von Sayn Wittgenstein. Sie soll am Dienstag von Mallorca nach Hause kommen. Die Beerdigung findet am Samstag um 10 Uhr in Nußdorf Statt.